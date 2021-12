Lemészárolta családját a férfi, mert félt, hogy lebuknak a hamis védettségi igazolványaikkal

A jelek szerint egy hamis oltási igazolvány és a letartóztatástól való félelem volt a családi mészárlás indítéka a brandenburgi Königs Wusterhausenben. A 40 éves családapa búcsúlevelében azt állította, hogy feleségével együtt attól féltek, hogy elveszítik három gyermeküket.

Néhány nappal azután, hogy öt holttestet találtak Németországban, egy brandenburgi házban, újabb részletek derültek ki a családapa lehetséges indítékáról.

A Berlintől délkeletre fekvő Senzigben feleségével és három gyerekével, majd magával is végzett egy középkorú német férfi. A nyomozás során megtalálták a férfi búcsúlevelét, amelyben leírta, hogy ő szerzett a feleségének hamisított oltási igazolványt.

A búcsúlevélben leírtak szerint attól tartott, hogy az okirat-hamisítás miatt ő is és felesége is elveszítik állásukat, börtönbe zárják őket, valamint gyerekeiket sem láthatják soha többé, sőt be is oltják őket.

German man kills wife, kids in murder-suicide after being busted over fake vaccine card https://t.co/Qf3vfhVvPJ pic.twitter.com/rwNuhOAOZ4 — New York Post (@nypost) December 7, 2021

A feleség munkáltatója gyanakodni kezdett a látszólag hamisított oltási bizonyítvány láttán, a nő ügyét ezért vizsgálni kezdték. Mivel a vizsgálati eredmény még a mai napig sem érkezett meg a céghez, a rendőrség azt gyanítja, hogy az ettől való félelem válthatta ki az apa kétségbeesését – olvasható a Morgenpost német hírportálon.

A főügyész, Gernot Bantleon azt is elmondta, hogy a családfő félelmei egyáltalán nem voltak reálisak.

„Teljesen elképzelhetetlen, hogy valaki, aki először követ el ilyen vétséget, börtönbüntetést kapjon, ahogy az is, hogy elvették volna tőlük a gyerekeket” – mondta határozottan.

Egyelőre a búcsúlevelet nem hozták nyilvánosságra, de a nyomozó hatóság közleménye szerint a férfinak pszichés problémái lehettek.

A címlapfotó illusztráció.