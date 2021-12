Frank Sinatra szobrot kapott szülővárosában

Életnagyságúnál nagyobb szobrot kapott a legendás amerikai énekes, Frank Sinatra szülővárosában, Hobokenben születésének 106. évfordulója alkalmából.

A bronzból készült emlékművet vasárnap avatták fel Sinatra lánya, a 73 éves Tina Sinatra jelenlétében a New Jersey-beli városban, a Hudson-folyó vízpari sétányán. A legfiatalabb Sinatra-lány felidézte édesapja pályafutását, és mesélt hobokeni gyermekkoráról is.

Joe Piscopo amerikai színész, Tina Sinatra, a művész lánya és az alkotó, Carolyn D. Palmer szobrászművész (b-j) Frank Sinatra amerikai énekes-színész szobrának avatóünnepségén Sinatra szülővárosában, a New Jersey állambeli Hobokenben 2021. december 12-én. (Fotó: MTI/Charles Sykes/Invision/AP/Invision/Charles Sykes)

Carolyn Palmer szobra a mosolygó Sinatrát klasszikus pózban ábrázolja egy lámpaoszlopnak támaszkodva, egyik keze a zsebében, a másik a kalapja karimáján.

Sinatra – akinek leghíresebb számai között szerepelt a New York, New York, a Strangers In The Night és a My Way – 1915. december 12-én született Hobokenben. Zenei pályafutása az 1930-as években kezdődött. Több százmillió példányban keltek el lemezei, nyolc Grammy-díjat kapott. Csaknem 60 filmben is láthatta a közönség, 1954-ben a Most és mindörökké című filmben nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat. 1998. május 14-én, 82 éves korában halt meg Los Angelesben.