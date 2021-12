Lelőttek egy férfit a Kensington-palota közelében

A fegyveres rendőrök azután érkeztek a helyszínre, miután bejelentés érkezett, hogy egy fegyveres férfi bement egy bankba és egy fogadóirodába a londoni Kensington-palota közelében – írta az The Sun.

A gyanúsított kijött az épületből, a szemtanúk látták beszállni egy járműbe. A hatóságok az autót a Kensington Road és a Palace Gate kereszteződésénél tudták megállítani. A jármű hátsó ülésén tartózkodó férfit lelőtték.

„Lelőtték a kocsiban ülő férfit, majd megbilincselték és átkutatták” – mondta az egyik szemtanú. Hozzátette, hogy a lövés előtt többször is kiabáltak neki, hogy feltartott kezekkel szálljon ki a kocsiból, de úgy tűnt, hogy a gyanúsított nem hallgatott a rendőrökre. A szemtanú ezután hallotta a fülsiketítő lövéseket.

