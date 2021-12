Vécén húzta le a majmát, majd droggal kínálta

A 38 éves Vicky Holland több videót is készített arról, ahogyan bántalmazza az állatot. A bíróságon lejátszották azt a felvételt, amelyen a selyemmajmot megpróbálja lehúzni a vécén – írta a DailyMail.

A videón hallani lehet, ahogy szidalmazza az állatot, majd egy darab vécépapírt dob rá és idiótának nevezi. A nő ezután nevetve próbálta lehúzni a majmot, miközben az állat a vécécsészében kapaszkodva próbálta tartani magát.

Az Angliában és Walesben működő állatjóléti szervezet akkor szerzett tudomást az állat helyzetéről, amikor a rendőrség egy drograzzia során bejutott Vicky Holland otthonába és lefoglalta a telefonját. A készüléken több videót is találtak, amelyeken Holland rosszul bánik az állattal, vagy kokaint kínál neki.

Woman caught trying to flush her pet monkey down the toilet https://t.co/N3tqmJfumc

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 10, 2021