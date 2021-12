Óriási pusztítást végzett a tornádó

A monette-i idősek otthonában legalább két ember életét vesztette és öten megsebesültek. Többen az épületben rekedtek, értesülések szerint azonban a mentőszolgálatok időközben húsz embert ki tudtak szabadítani.

Illinois déli részén, Edwardsville térségében pedig a heves viharok következtében beroskadt egy Amazon logisztikai központ tetőszerkezete, aminek következtében többen megsérültek.

MONSTER wedge #tornado just after passing through Monette, AR earlier this evening. Reports of casualties. Long-track tornado continues near Hickman, TN @accuweather pic.twitter.com/owIWUmOucu

— Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) December 11, 2021