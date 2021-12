Ítéletidő az Egyesült Államokban: teljes városrészek tűntek el a föld színéről

Kártyavárként omlott össze az Amazon óriásvállalat egyik raktára az amerikai Illinois államban. Összeroskadt a tető, a több tonnás szerkezet maga alá temette a bent dolgozó munkásokat. Több mint harmincan rekedtek a törmelék alatt, miközben körülöttük tombolt a vihar. Több tucatnyi rendőr-, mentő- és tűzoltóautó érkezett a helyszínre. Többeket kórházba szállítottak, és voltak, akik nem élték túl a szerencsétlenséget.

A raktárépület katasztrófája azonban eltörpül amellett, ami Kentucky államban történt. A tornádókkal érkező vihar teljes településeket tarolt le.

A déli állam kormányzója szükségállapotot hirdetett, majd bejelentette, hogy legkevesebb ötvenen életüket vesztették a viharban.

Mayfield, KY at daybreak – drone. The town has basically been flattened, no words.

I pray and send positive energy to the people who live in

#Kentucky #Missouri #Illinois #Arkansas #Tennessee

God bless you for the tornado that hit them and their possessions devastating them

🙏🏾 pic.twitter.com/a0PDX5lP3S

— Giusy (@Venusg07Giusy) December 11, 2021