Borzasztó állapotban találták az állatokat öt Fülöp-szigeteki állatkertben

Az állatok állítólag mocskos ketrecekben tartották, a felvételek alapján a zoochosis nevű súlyos pszichológiai stressz tüneteit mutatták.

Az állatkertek vezetői szerint a koronavírus-járvány miatt jelentősen visszaesett a turizmus és az állatkertek bevétele. Adománygyűjtő kampányokat indítottak az állatok életkörülményeinek javítására, de a folyamat lassan halad.

Exclusive: Investigators appeal for end to visitor selfies business as footage shows animals kept in ‘filthy cages without clean water’ https://t.co/aixCXkTs0U

— The Independent (@Independent) December 10, 2021