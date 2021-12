Beomlott egy Amazon-raktár teteje

A tetőszerkezet megrongálódását egy súlyos vihar okozta, ami az Egyesült Államok több államára is lesújtott. Tennessee-ben három ember vesztette életét, míg Arkansasban és Missouriban egy-egy fő halt meg – írta a Sky News.

A viharban éjszaka beomlott az Amazon központi épületének teteje. a helyszínre többtucatnyi mentőautó érkezett. „A feltételezések szerint mintegy száz alkalmazott dolgozott az éjszakai műszakban az összeomláskor” – mondta el egy tisztviselő.

Breaking: Over 100 people are possibly trapped after a tornado caused an Amazon warehouse to partially collapse in Edwardsville, Illinois. (Via @journalismjenna ) pic.twitter.com/PnR80LsJjv

A Sky News információi szerint egy embert mentőhelikopterrel szállítottak kórházba, de a hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy vannak-e sérültek, és ha igen, hányan. A helyi katasztrófavédelmi egység tömeges balesetnek nevezte az esetet.

J. B. Pritzker, Illinois állam kormányzója a Twitteren biztosította a várost a segítségnyújtásáról.

My prayers are with the people of Edwardsville tonight, and I’ve reached out to the mayor to provide any needed state resources.

Our @ILStatePolice and @ReadyIllinois are both coordinating closely with local officials and I will continue to monitor the situation.

— Governor JB Pritzker (@GovPritzker) December 11, 2021