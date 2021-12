Lefejezéses fenyegetés, megalázás sújtja ezeket a fiatalokat

Akár lefejezéses fenyegetéssel, tömeges agresszióval, zaklatással és a legkülönfélébb megalázásokkal szembesülnek azok a nem európai hátterű fiatalok, akik szavakkal vagy kiállásukkal megvallják hazafias érzelmeiket és egyes konzervatív pártokkal való szimpátiájukat Franciaországban. A jobboldali, bevándorlásellenes francia elnökjelölt, Éric Zemmour egyik követőjét, David Tanguyt lefejezéssel fenyegették, míg egy fiatal, patrióta lányt egy milliárdos, francia származású amerikai rapper alázott meg súlyosan. Egy műsorvezetőnőt azért zaklattak, mert vitatta, hogy rasszista támadások érték volna.

„Éric Zemmour nem a fehér Franciaországot védi, hanem a francia Franciaországot, ahol olyan emberek élnek, akik szeretik a hazájukat, és tiszteletben tartják a köztársaság törvényeit” – szó szerint a fejébe kerülhet ez a mondat és a politikus melletti kiállása David Tanguynak.

A 18 esztendős francia joghallgató, aki az ország északnyugati csücskében fekvő Calvadosban vezeti a Génération Z ifjúsági mozgalom helyi szervezetét, úgy került a támadások kereszttüzébe, hogy október 30-án részt vett Éric Zemmour jobboldali, bevándorlásellenes francia elnökjelölt nantes-i találkozóján, ahol a Génération Z képviseletében a politikus közelében állt a színpadon.

Szocialista politikus: Hívjuk el vacsorázni, és kínozzuk meg!

A fiatalember televíziós szereplése után mintegy 10–15 ezer gyűlölködő üzenetet kapott. Elbeszélése szerint sértegetéseket és halálos fenyegetéseket, sőt

lefejezéses fenyegetéseket is kapott, illetve kilátásba helyezték, hogy golyót röpítenek belé.

Többen azt állították: máris megtalálták a lakcímét.

A magukat „antirasszistaként” meghatározó és a Nyugat-Európában és Észak-Amerikában meghatározó vagy támogatott politikai áramlatokkal szoros rokonságban álló személyek „termesztésen” nem láttak kivetnivalót abban, hogy David Tanguy ellen súlyos, rasszista hátterű támadásokat is megfogalmazzanak.

A fekete fiatalembert „házi négernek” nevezték, többek között azzal is támadták, hogy úgymond elárulta a közösségét, míg mások súlyosan fajgyűlölő, idézhetetlen kifejezésekkel illették. Különös, hogy egy baloldali politikus is aktívan és nevét felvállalva vett részt ezekben a bűncselekményekben. Tanguyt a Szocialista Párt (PS) tagja, Pierre Kanuty is megfenyegette, a politikus egy másik internetezőnek válaszolva azt írta: „Gyerünk, meghívjuk vacsorára és megkínozzuk.”

A politikai nézetei mellett bátran kiálló fiatalember (Franciaországban a lefejezéssel való fenyegetés, mint kiderült, nem puszta szófordulat – a szerk.), aki a Le Figaro című lapnak és a francia RTL-nek is nyilatkozott, a televíziós beszélgetés során kijelentette:

egyetlen rasszistával sem találkozott Éric Zemmour követői között.

Afrika ellensége

Nem mondható el ez azokról a baloldali, többnyire valamilyen magát antirasszistának nevező szervezet tagságához vagy szimpatizánsaihoz tartozó, ismert és ismeretlen személyekről, akik elképesztő agresszióval támadtak olyan konzervatív fiatalokra, akik hangot adtak hovatartozásuknak, politikai szimpátiájuknak. Az ellenük indított támadások minden alkalommal súlyos rasszista kitételektől hemzsegnek.

Tipikus esetnek mondható, milyen támadásokkal szembesült egy fiatal, kameruni nő, Stella Kamnga, aki saját magát „Franciaország szerelmeseként” határozza meg, és akit súlyosan megsértett a szenegáli származású, francia rapper, Booba.

A politikai kommunikáció szakos hallgató többek között a Boulevard Voltaire című jobboldali lapnak nyilatkozva is kimondta: szereti Franciaországot. Arról is beszélt, hogy

Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés elnöke a kedvence a jövő évi választás elnökjelöltjei közül.

A fiatal nő úgy véli: „azért, mert fekete a bőröd, nem vagy feltétlenül baloldali.”

Kamngát, a kameruni származású, 26 éves egyetemi hallgatót erőteljesen támadták nyilatkozatai után, különösen, amikor az egyik lapnak kijelentette: szerinte korlátozni kéne az Afrikába irányuló pénzutalásokat. Ez adja ugyanis, érvelt Kamnga, több afrikai állam bevételeinek több mint 50 százalékát, és ez tapasztalatai szerint lustaságot, dologtalanságot szül. „Bevándorló vagyok, Kamerunból származom.

Sajnos, ha valaki ezekből az országokból érkezik, akkor azt várják el tőle, hogy támogassa a családját otthon”

– mondta a fiatal egyetemista, és hozzátette, hogy nem ellenzi a családtagok segítését, de egy olyan jelenség ez szerinte, melyet korlátozni kellene.

Booba erre azt írta tweetjében: Kamnga, Afrika ellensége. Az énekes emellett idiótának nevezete Kamngát. A Boulevard Voltaire hozzáteszi: egy eredetileg Elijah Yaffa nevű, a franciaországi a Boulogne-ban született, de az Egyesült Államokban élő multimilliomosról van szó, aki – ironizál a lap – nyilván jobban rálát Amerikából milliomosként Fekete-Afrika aktuális problémáira.

Kamnga beszámolt arról is, hogy durva támadások, fenyegetések érték, ám mindez nem törte meg jó kedélyét: „Srácok, a fenyegetéseknek semmi értelme” – üzente.

„Eldöntik, ki a rasszizmus áldozata”

A baloldali-liberális média Franciaországban sem megy a szomszédba egy kis manipulációért.

A közgazdász végzettségű, munkajogi tanácsadóként is ismertté vált Verlaine Djeni segített értelmezni azt a polémiát, ami egy Pépita nevű, műsorvezetőként ismertté vált nő körül zajlott az utóbbi időben. Az afroamerikai származású Pépita többek között a Pyramide című műsor vezetőjeként lett közismert az 1990-es években.

A TMC televíziós csatorna most olyan műsorokat kezdett sugározni, amelyekben archív felvételeket felidézve, erősen manipulatív módszerekkel

azt állítják a Pyramide vetélkedőjéről, hogy a műsorvezetőt, Pépitát rasszista és nőgyűlölő támadások érték.

Csakhogy Pépita kategorikusan tagadta ezt, több nyilatkozatában is elmondta, hogy „kedves emlékeket” őriz az egykori műsorról. Az egyik közéleti műsorban, melyben erről faggatták, azt is hozzátette: Franciaországban élve még soha nem érezte magát a rasszizmus áldozatának.

Pépitát azonnal súlyos sértegetések, fenyegetések és támadások érték: több tízezer, számára sértő tweet zúdult a nőre. Őt is „házi négernek” nevezték, és többször is megsértették női mivoltában.

A jobboldali-konzervatív republikánus pártot, annak nemzeti szárnyát támogató Verlaine Djeni, aki maga is afrikai bevándorlók gyermekeként érkezett Franciaországba, így elemezte a történteket: „Pépitát azért sértegették, mert nem állította be magát a rasszizmus áldozatának. Egyrészt ez elég szomorú, másrészt pedig felháborító egy olyan színes bőrű ember számára, mint aki magam is vagyok. Elmondom azok számára, akik nem követték a történetet, miről van szó. Az első évadban Pépita a rasszizmus szegény kis áldozata, a második évadban pedig Pépita azt mondja, hogy soha nem volt rasszizmus áldozata. Mert ma egyesek magukra veszik, hogy eldöntsék, ki a rasszizmus áldozata. Hány Pépita lesz holnap? Hány műsort fognak elővenni azért, mert egy műsorvezető zöldet mert mondani valakinek, aki kékről beszél? Ez elképesztő. Erre nincsenek szavak!”

Djeni egy nyilatkozatában korábban kijelentette: „Az olyan feketék, mint én, soha nem fogják azt mondani, hogy Franciaország rasszista” – utalt arra, hogy aki tanul és konszolidált életvitelt folytat, inkább megbecsülést vív ki környezetétől Franciaországban.