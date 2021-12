Hortay Olivér: A brüsszeli klímabiztos zsarolja a lengyeleket

Hortay Olivér, a Századvég Gazdaságkutató energetika üzletágának vezetője közösségi oldalán mutatta be az ügyet.

A szakértő bejegyzésében azt írta: „A brüsszeli klímabiztos, Frans Timmermans a zöldpénzek kifizetésével zsarolta meg Lengyelországot. Timmermans a Szociális Klíma Alap kifizetéseit jogállami kritériumokhoz kötné és így csökkentené a lengyeleknek járó forrás mennyiségét.”

Hortay Olivér szerint ez a lépés is azt mutatja, hogy Brüsszel minden uniós forrást politikai furkósbotként akar használni. Mint fogalmazott: „Tavaly, az EU költségvetéséről és az új klímacélokról szóló vitákban azzal sikerült meggyőzni a nagy szénfelhasználó Lengyelországot, hogy az új, központi elosztású alapból tekintélyes összegű segítséget kap majd a zöldítéshez.

Ehhez képest – ahogyan a helyreállítási alap kapcsán is látható – Brüsszel minden központi forrást politikai furkósbotként használ.”

Kitért arra is, hogy a jövő héten újra ülésezik az Európai Tanács, ahol a résztvevők tárgyalnak majd Brüsszel Fit for 55 című javaslatcsomagjáról is.

Mint ismert, ez az a csomag, aminek segítségével Brüsszel klímaadót vetne ki. Hortay ennek kapcsán kifejtette: „A csomag része

a kvótakereskedelmi rendszer lakosságra történő kiterjesztése, ami mesterségesen tovább emelné a háztartások energiaköltségeit.

Emellett azonban az új intézkedés újabb központi bevételi forrást és így újabb politikai eszközt is jelentene Brüsszel számára.”

A szakértő meglehetősen baljóslatú, ám valószínűleg bekövetkező előrejelzéssel zárta bejegyzését:

„Ne legyenek illúzióink: Lengyelország után Magyarország lesz a következő célpont.”

