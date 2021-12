Halálos áldozatot követelt az ítéletidő Spanyolországban

A rendőrség tájékoztatása szerint Sumbilla településen egy 49 éves nő vesztette életét, amikor földcsuszamlás miatt autójára ráomlott saját házának egyik melléképülete.

A napok óta tartó heves esőzések miatt évtizedek óta nem látott áradások pusztítanak, az Agra, az Ega, a Larraun, az Ezkurra, az Urederra és a Baztán folyók is kiléptek medrükből, elárasztva utcákat, házakat, pincéket.

#Spain #Floods in the #Basque Country: heavy rain has engulfed #Bilbao

Bad weather in northern Spain left the cars almost completely submerged. The floods caused extensive material damage and caused havoc for commuters. No casualties were reported. pic.twitter.com/zzGobHQ8qh

— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) November 30, 2021