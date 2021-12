Fizetett Jussie Smollett, hogy „rasszisták” támadjanak rá

Hat vádpontból ötben bűnösnek találták Jussie Smollett amerikai színészt, amiért megrendezett egy gyűlöletbűncselekményt saját maga ellen.

és hazudott arról a rendőrségnek, hogy 2019 januárjában két, maszkot viselő ismeretlen egy sötét chicagói utcán rátámadt. Ezzel kívánta növelni népszerűségét a showbiznisz világában.

December 9-én bűnösnek találta Jussie Smollettet egy chicagói bíróság abban, hogy 2019-ben rasszista és homofób támadást rendezett ellene, ami annak idején felháborodási hullámot váltott ki az Egyesült Államokban.

Kamala Harris alelnök 2019-ben azonnal készpénznek vette Smollett történetét, és Twitteren posztolt róla, és “modern kori lincselési kísérletnek” nevezve az állítólagos támadást – emlékeztet a Fox News.

.@JussieSmollett is one of the kindest, most gentle human beings I know. I’m praying for his quick recovery.

This was an attempted modern day lynching. No one should have to fear for their life because of their sexuality or color of their skin. We must confront this hate.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) January 29, 2019