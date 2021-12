Elon Musknak elege van, fel akar mondani

A Tesla vezérigazgatója az interneten töprengett arról, hogy otthagyja jelenlegi munkahelyét és influenszernek áll – írta a Reuters.

A multimilliárdos mérnök Twitter-fiókján osztotta meg ezzel kapcsolatos gondolatait.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt

— Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021