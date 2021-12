A spekuláns tevékenysége elősegíti a bűnözés terjedését.

Soros György olyan kerületi ügyészeknek segített hatalomra jutni, akik enyhítették a bűncselekményekért járó büntetéseket, ezzel bűnparadicsommá változtatták a demokrata vezetésű városokat – írja beszámolójában a Mandiner. A bűnözés erősödéséről nemrég a FOX News is beszámolt.

Soros adománya emberek életébe kerülhetett

Soros leginkább arról ismert, hogy Clintonnak és Obamának adományozott, emellett a büntető igazságszolgáltatási rendszer szélsőbalos átalakításába is pénzt pumpált, milliókat adva a demokrata választásokon induló ügyészeknek – ismertette a Daily Mail.

2020-ban Soros kétmillió dollárt adományozott egy olyan szervezetnek, amely a Cook megyében tevékenykedő Kim Foxx ügyészt támogatta az újraválasztási kampányában. Foxx megnyerte a választást, azóta viszont aranyélete van a bűnözőknek:

a büntetőeljárásokat sorra elhalasztják és enyhített büntetést szabnak ki az elkövetőkre.

Nem is csoda tehát, hogy Cook megyében, azon belül Chicagóban közel harmincéves csúcson van a gyilkosságok száma, legutóbb 1994-ben volt ilyen magas. Soros úgy tolja a pénzt a demokraták alá, mintha nem lenne holnap

Soros olyan szervezeteknek is adományozott, amelyek George Gascón Los Angeles-i kerületi ügyészt támogatják – Gascónt már több ízben is kritizálták, amiért nem lép fel a bolti tolvajok és az erőszakos bűnözők ellen. Ez még nem minden. Soros pénzelte a republikánus államokban tevékenykedő demokrata ügyészeket és politikusokat is.

Republikánus szakértők szerint Sorosnak vér tapad a kezéhez, hiszen számtalan ember vesztette életét a demokratikus kormányzás miatt.

Jó példa erre, amikor a Waukesha-i karácsonyi felvonuláson Darrell Brooks – egy nemrégiben szabadult bűnöző – gyilkolt meg ártatlan embereket a nyílt utcán.

Bűnözési rekordok dőlnek meg a Soros pénzelte demokrata ügyészek kormányzása alatt

A 60 éves philadelphiai ügyész, Larry Krasner már hosszú ideje tevékenykedik polgárjogi és védőügyvédként – ezidáig 75 alkalommal perelte be a philadelphiai rendőrséget. 2017-ben – a zsúfolt mezőny ellenében – úgy nyerte meg a választást, hogy magát a radikális változásokra képes „outsider” jelöltnek állította be.

Persze aztán kiderült, hogy mégsem kívülálló az ügyész, erős szálak fűzik a baloldalhoz – kísérteties a hasonlóság Márki-Zay Péter kommunikációjával.

A The New York Post felfedte, hogy Krasner kampányát 1,7 millió dollárral támogatta Soros – az ügyész kormányzása óta Philadelphia rekordokat döntöget a bűnözés terén. Krasner – az előző ügyészhez képest – a börtönbüntetések idejét a felére, a feltételes szabadlábra helyezés időtartamát közel harmadára csökkentette.

A rendőrfőnök a fegyver- és kábszerbirtoklást, a demokrata ügyész a társadalmi igazságtalanságot okolja a bűnözés megugrásáért

A philadelphiai ügyész – aki korábban ügyvédként a Black Lives Matter és az Occupy Philadelphia tüntetőit védte – a kormányzása alá tartozó rendőrséggel is összetűzésbe került, mivel

a demokrata ügyész nem veszi komolyan az erőszakos fegyver- és kábítószer-birtoklással kapcsolatos bűncselekményeket annak ellenére, hogy a fegyveres erőszak és a gyilkosságok száma meredeken növekvő tendenciát mutat:

november 21-ig 491 embert gyilkoltak meg, ami 14 százalékos növekedés a tavalyi 436-hoz képest.

A demokrata kerületi ügyész azt állította, hogy elsősorban a fegyverrel elkövetett gyilkosságokra fókuszál, habár az illegális fegyverbirtoklást nem sorolja a legsúlyosabb bűncselekmények közé. Krasner azzal érvelt, hogy a városnak leginkább a strukturális problémákkal kellene foglalkoznia, például az alulfinanszírozott iskolákkal és a magas szegénységi rátával.

Hasonló érvekkel váltana kormányt Márki-Zay is, ő az egészségügy és az oktatás bedöntésével kényszerítené térdre a kormányt, hiszen szerinte az orvosok és a tanárok bojkottja véget vethetne a Fidesz kormányzásának. Egy másik videóban pedig a szegénységet jelölte meg mint égető problémát Magyarországon.

Danielle Outlaw philadelphiai rendőrfőnök szeptemberben kijelentette, hogy Krasnerrel „egyszerűen nem értenek egyet” az illegális fegyver- és kábítószer-birtoklással kapcsolatos büntetőeljárások fontosságában, a rendőrfőnök szerint erőteljesebben kell lesújtani az efféle bűncselekményekre, hogy biztonságosabbá váljon a város.

„Alapvetően nagyon fontos különbségek vannak abban a tekintetben, hogy mely bűncselekményeket helyezzük előtérbe, és ki mit tart az általunk tapasztalt erőszakos bűncselekmények fő mozgatórugóinak” – mutatott rá Outlaw.

Az előző ügyészhez képest Krasner vezetése alatt 2018 óta 24 000 évvel kevesebb börtönbüntetést szabtak ki és 102 000 évvel kevesebb feltételes szabadlábra helyezés történt.

A Demokrata Városi Bizottság március végén megszavazta, hogy nem támogatja Krasnert a májusi előválasztáson – ennek ellenére Krasner az előválasztási kihívóját, Carlos Vegát könnyedén legyőzte, majd november 2-án újraválasztották.