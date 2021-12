A lezárások alatt készült karácsonyi partivideó borzolja a kedélyeket

Az ITV News brit csatorna szivárogtatta ki azt a tréfának szánt videót, amelyen a miniszterelnök korábbi szóvivője, Allegra Stratton a kormányfői hivatal magas beosztású dogozóival eljátszott egy sajtótájákoztatót.

Egyikük azt kérdezte viccesen, hogy valóban volt-e karácsonyi parti a Downing Street 10-es szám alatt.

– „Mi a válasz?” – kérdezte a szóvivő, majd a háttérben már nevetve mondták, hogy nem is volt parti, csak sajt meg bor.

– „A bor és sajt, az rendben van, mert csak egy üzleti találkozó volt” – mondta nevetve a szóvivő, majd hozzátette, az elképzelt üzleti tárgyaláson a biztonsági távolságot sem tartották be.

Bezártak a szórakozóhelyek, a szállodák, a vendéglátóhelyek, és a nem egy háztartásban élők zárt terekben nem tarthattak összejöveteleket, elmaradtak a karácsonyi partik.

Boris Johnson brit miniszterelnök a parlamentben vizsgálatot jelentett be a kiszivárgott videófelvétel ügyében, miután az ellenzék vezetője azt kérdezte, miért csináltak bolondot az egész országból, miközben a kormány munkatársai nem tartották be a korlátozó intézkedéseket, és karácsonyi bulin ünnepeltek.

– mondta a brit kormányfő.

‘Boris Johnson’s big Christmas party apology was perhaps inevitable. Considering the levels of frustration among his backbenchers and the public, it was a wise move’ – @joepike https://t.co/QeNfOS7m9M

— Sky News (@SkyNews) December 8, 2021