Elhunyt Robert Shakespeare jamaicai reggae-zenész

Robert Warren Dale Shakespeare Kingstonban született 1953-ban. Basszusgitárosként együtt dolgozott a reggae olyan nagyságaival, mint Bob Marley, Peter Tosh és Gregory Isaacs. Olivia Grange jamaicai kulturális miniszter az ország egyik legjelentősebb zenészének nevezte.

Miközben pályafutásában nagy szerepet kapott a reggae, popzenébe is belevágott, és producerként is dolgozott, többek között Mick Jagger, Bob Dylan, Cyndi Lauper és Grace Jones mellett.

What a loss to the Reggae fraternity, we’ve lost the great Jamaican bassist and producer Robert Shakespeare of the duo Sly & Robbie today, at the age of 68. RIP Robbie Shakespeare.

Robbie learnt how to play the bass guitar under the guidance of Aston Barrett of the Wailers. pic.twitter.com/oed0i0CQN6

