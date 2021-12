Járókelőre támadt Alec Baldwin, alig tudták lefogni

Továbbra sem bírja idegekkel a nyilvánosság nyomását a két hónapja forgatáson halálos lövést leadó Alec Baldwin. A feleségével épp egy ismeretlen tulajdonú luxusházba igyekvő színészt egy civil érdeklődő kérdésekkel lepte meg New Yorkban, ezt Baldwin láthatóan nem vette jó néven és a kezében lévő esernyővel próbálta megfélemlíteni a nemkívánatos látogatót.

NEW … I ran into Alec Baldwin on the Upper East Side pic.twitter.com/8pG5Vpshw2

— Jon Levine (@LevineJonathan) December 7, 2021