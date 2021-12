Csodával határos módon túlélte a krokodiltámadást

Amelie Osborn-Smith brit tinédzser barátaival vakációzott a környéken, és vadvízi evezésen vett részt a Viktória-vízesés közelében, amikor egy háromméteres krokodil elkapta a lábát.

A 18 éves lány édesapja, Brent Osborn-Smith elmondta, hogy lánya feltette a lábát a csónak oldalára, és a krokodil akkor támadott. Beleharapott a lábába, majd a víz alá rántotta – írta a DailyMail.

A lányt egyik barátja mentette meg, aki szintén a csónakban tartózkodott. Többször is orrba vágta az állatot, amíg az elengedte a lányt, aki így csodával határos módon megmenekült.

Az eset után Amelie-t azonnal kórházba szállították, ahol életmentő műtéten esett át. Jelenleg Zambiában van, az édesapja elmondta, hogy szeretnék hazavinni, hogy ott kapjon további ellátást, de a lába súlyosan megsérült, és egy ekkora krokodilharapásnál nagy az elfertőződés esélye. Az állapotát amennyire csak lehet, stabilizálták. Zambia a koronavírusos területek vörös zónájába esik, így a hazautazás több problémába is ütközhet. Jelenleg a kórházban várja a család, hogy mielőbb hazarepülhessen.

