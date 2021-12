Szívrohamot kapott a kísértetházban és meghalt

Hirtelen szívleállás okozta a halálát annak a 16 éves fiúnak, aki családjával egy kísértetházba is betért Malajziában – adta hírül a Kosmo alapján a Daily Mail. A hírek szerint az áldozat minden előzmény nélkül rosszul lett a házban, majd eszméletlenül a földre esett.

A család azonnal értesítette a mentősöket és a rendőrséget, akik még a helyszínen megpróbálták újraéleszteni a fiút, azonban az nem sikerült. A testét elszállították a helyi kórházba, ahol vizsgálatoknak vetették alá, hogy elsősorban kiderüljön a halál oka.

A teenage boy has died of a heart attack after visiting a ‘haunted house’ in Malaysia with a close friend.

The 16-year-old victim, who has not yet been named, went into cardiac arrest in the house located at a popular tourist attraction in the municipality of Bentong pic.twitter.com/R2u9svSjTE

