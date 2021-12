Most bárki beköltözhet a Grincs barlangjába

December 7-étől bárki átélheti a Reszkessetek, betörők! című filmet ugyanis az Airbnb-n nyolcezer forintnak megfelelő összegért kiadó a McCallister-ház.

A napokban pedig az Airbnb-vel konkuráló Vancasa döntött úgy, hogy életre kelti a Kobak-hegy morcos zöld lakójának otthonát.

A Vacasa és a Dr. Seuss Enterprises közös projektjében az Utah állambeli Boulder mellett egy autentikusan berendezett barlangot foglalhatnak a szállodáktól megcsömörlött, karácsonyi forgatag elől menekülő utazók, a tulajdonos pedig nem más, mint a Grincs – írta a USA Tuday cikkében.

A Grincs figurája és története a reklámszakma egyik nagyágyújának, Dr. Seussnak az agyszüleménye, így az ő nevét viselő kreatív ügynökség mindent megtett, hogy a lehető legélethűbben adja vissza a Kik életét megkeserítő, karácsonytagadó Grincs odújának hangulatát.

Designers brought the classic Dr. Seuss story to life by constructing the Grinch’s home within a hand-carved cave on the side of a mountainhttps://t.co/bJPlHyoVAO

— KTLA (@KTLA) December 2, 2021