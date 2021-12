Finnország F-35-ös lopakodó vadászbombázókkal frissíti fel légierejét

A NATO stratégiájához igazodva, illetve egy esetleges orosz agressziótól tartva Finnország 11,3 milliárd dollárt készül költeni haderőfejlesztésre: az északi ország a legújabb lopakodó technológiával felszerelt F-35 Lightning II vadászbombázókra váltja le öregedő vadászgépflottáját.

Finnország új amerikai lopakodó vadászbombázókkal modernizálja védelmi erőit – adta hírül az Iltalehti. A finn lap úgy tudja, a szárazföldi hadseregből, a haditengerészetből és a légierőből álló finn védelmi erők azt javasolták a védelmi minisztériumnak, hogy a Lockheed Martin F-35 Lightning II-t vásárolják meg a McDonnell Douglas F/A-18 Hornet öregedő flottájának helyettesítésére.

A honvédelmi tárca sajtóinformációk szerint hamarosan hivatalos javaslattal áll elő a vadászgépek beszerzésére 11,3 milliárd dolláros értékben.

Finnország ugyan nem tagja a NATO-nak, a repülőgépek beszerzésére irányuló lépés azonban rámutat, hogy az északi ország az Egyesült Államok és Európa védelmi stratégiájához igyekszik igazodni. Nem véletlenül, hiszen az országnak jelenleg 1300 kilométeres közös határa van a múltban ellene többször agresszíven fellépő és háborút viselő Oroszországgal (illetve korábban a Szovjetunióval).

A finn vezetés jelenleg a lopakodó technológiájú vadászgépekkel megerősített légierőt tekinti a legjobb elrettentő eszköznek egy esetleges jövőbeli agresszióval szemben.

Az olasz légierő F-35 Lightning II repülőgépe a pisai katonai repülőtéren (Fotó: EPA/GIUSEPPE LAMI)

Az elmúlt öt évben Finnország új vadászbombázókat és rakétavédelmi rendszert keresett erői modernizálására. A lassan elavuló 64 F/A-18 Hornet vadászgépeket 2025 és 2030 között több etapban vonják majd ki az állományból – írja a finn lap.

A zerohedge.com amerikai konzervatív hírportálszerint az Egyesült Államok mindeközben azon van, hogy minél több lopakodó repülőgépet adjon el az Oroszország és Kína körül elhelyezkedő, számára stratégiailag kulcsfontosságú országoknak, a Lockheed Martin által gyártott F-35-ös vadászgép pedig jelenleg az Egyesült Államok egyik legfontosabb exportcikke. 2019-es becslések szerint egy F-35-ös 100 millió dollárba, vagyis 28-29 milliárd forintba kerül. Az Egyesült Államokon kívül 12 ország rendelte meg vagy jelenleg használja a legfejlettebb technológiájú repülőgépeket, köztük az Egyesült Királyság, Olaszország, Hollandia, Ausztrália, Norvégia, Dánia, Izrael, Japán, Dél-Korea, Belgium, Lengyelország és Szingapúr.

Az USA katonai és politikai vezetése nem titkoltan úgy látja, hogy ezek a repülőgépek fontos szerepet játszanak a stratégiai egyensúly megteremtésében Európában és az indiai-csendes-óceáni térségben, leginkább Oroszország és Kína hátrányára.

Az amerikai légierő időközben elkezdte felszerelni F-35 vadászrepülőit a StormBreaker nevű különleges siklóbombával, amely egy merőben új és intelligens fejlesztés: a töltet rossz időjárási körülmények közt is képes célba találni. A StormBreakert a Raytheon Missiles and Defense fegyvergyártó fejleszetette, kifejezetten azért, hogy a ködben, füstben megbúvó célpontokat is felderítse. Viszonylag kis mérete miatt az amerikai hadsereg akár 20 ilyen bombát is felpakolhat egyetlen F-35-ösre. Arról nincs információ, hogy a finn kötelékbe szánt gépekhez is vásárolnának-e a speciális fegyverből.

Címlapfotó: EPA/GIUSEPPE LAMI