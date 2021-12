Zsarnokként írják le Kamala Harrist menekülő alkalmazottai

Nem volt hajlandó elolvasni a stábja által összeállított háttéranyagokat, majd, ha szembesítették őt azzal, hogy felkészületlen volt, leszidta alkalmazottait – idézi a Daily Mail című brit lap az amerikai alelnök közvetlen közeléből származó információkat.

Kamala Harris mellől stábjának négy vezető munkatársa távozik körülbelül egy hónapon belül, és irodájának más tagjai is fontolgatják felmondásukat – szellőztette meg a Daily Mail a Washington Post információit.

