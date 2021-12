Vigyázat! Mostantól fegyvert is hordhat a Mikulás

Úgy tűnik, a coloradói Mikulásnak az ünnepi kötelezettségein kívül akadt némi elintézendő dolga, történetesen a fegyvertartási engedélyét váltotta ki a colorado springsi rendőrőrsön, amely még egy fotót is közzétett róla.

A képet a hatóság Twitter-fiókján lehetett megtekinteni, a következő szöveggel: „Találd ki, ki jött be ma, hogy megkapja a titkos fegyvertartási engedélyét?”

Guess who came in to receive his Concealed Handgun Permit today? 🎅

Did you know the El Paso County Sheriff’s Office has issued 49,750 Concealed Handgun Permits with another 2,560 awaiting to be issued?

For more info please visit our website: https://t.co/AbGrPigOUZ pic.twitter.com/ELmffXcfjA

— EPCSheriff (@EPCSheriff) December 3, 2021