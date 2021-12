Orbán Balázs: A baloldal legfőbb célpontja Közép-Kelet-Európa, elsősorban Magyarország és Lengyelország.

A globális baloldal régóta bevett gyakorlatához hasonlóan a jobboldali pártoknak is összetartásra, összehangolt cselekvésre és nemzetközi hálózatosodásra lenne szükségük, az amerikai és a nyugat-európai jobboldalnak pedig szövetségesként kellene tekintenie Magyarországra és Lengyelországra ahelyett, hogy kritikával illetné a kormányzásukat – közvetítette közösségi oldalán a The Federalist publicisztikájának megállapításait Orbán Balázs, a Miniszterelnökség politikai államtitkára.

Szövetségesként kellene tekintenie Közép-Európára az amerikai és a nyugat-európai jobboldalnak, hiszen ez saját politikai túlélésének záloga is – idézi közösségi oldalán Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a The Federalist című lap publicisztikáját. Hétfői Facebook-posztjában a politikus Sumantra Maitra, az amerikai neokonzervatív The Center for the National Interest (Nemzeti Érdekvédelmi Központ) nevű agytröszt tudományos munkatársának dolgozatára hívja fel a figyelmet. Mint írja, Maitra szerint

a baloldal az Atlanti-óceán mindkét oldalán ugyanúgy politizál.

Az amerikai külügyi tárca például diplomáciai nyomást gyakorol, Brüsszel kötelezettségszegési és jogállamisági eljárásokat indít. Mindezek az amerikai szakértő olvasatában első blikkre „érvényes szakpolitikai lépéseknek tűnhetnek”, ám mint arra Maitra rámutat: a baloldal valójában összehangoltan a globalista-liberális agendát próbálja meg érvényre juttatni.

A baloldal legfőbb célpontja Kelet-Közép-Európa, elsősorban Magyarország és Lengyelország.

A The Federalist cikke felidézi Szijjártó Péter visszavágását a Financial Timesnak a volt amerikai külügyminiszter, Hillary Clinton Magyarországot illető erős kritikájára. Maitra úgy véli, Szijjártó reagálásának felületes értelmezése szerint a magyar külgazdasági és külügyminiszter válasza csupán a kelet-közép-európai tekintélyelvű vezetők szokásos siránkozása egy újabb, amerikaiak által támogatott kormányváltás ígértében, ám természetesen nem erről van szó: ezek a kirakati összecsapások ugyanis az euroatlanti térségben kibontakozó tágabb ideológiai háborúról adnak hírt – írja Maitra.

A cikkíró rávilágít: Magyarország vita tárgyát képezi az amerikai konzervatívok körében. A Fidesz és Orbán Viktor családbarát konzervatív kormánya visszaszorította a gendertanokat, lezárta a magyar határokat az illegális, tömeges migráció előtt, megállította a gyerekeket célzó LMBT-programokat, és kiállt az abortusz ellen. Lengyelország és Magyarország mint keresztény-konzervatív közép-európai országok jó például szolgálnak a nyugati konzervatívoknak.

Magyarország bemutatja, hogyan is néz ki egy működő szociálkonzervatív kormány a gyakorlatban – véli a publicista. Maitrát idézve Orbán Balázs is felhívja a figyelmet arra, hogy a két országot elsősorban az amerikai neokonzervatívok, de általában a nyugati jobboldal erősen bírálja. Ezzel az a gond, hogy az egyébként „azonos értékrendszerből táplálkozó jobboldali pártok közötti egységnyi konfliktus a baloldal politikai erejét pontosan ugyanennyivel növeli meg” – magyarázza.

A jobboldali pártoknak ugyanarra az összetartásra és összehangolt cselekvésre – sőt, nemzetközi hálózatosodásra – lenne szükségük, mint amit a baloldal már jó ideje meglehetősen hatékonyan folytat

– hangsúlyozza Orbán Balázs.