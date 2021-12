Online rúgta ki 900 alkalmazottját a milliárdos cég vezetője – VIDEÓ

Vishal Garg, a Better.com vezérigazgatója a videón egy íróasztal mögött látható, amint megpróbálja „kíméletesen” közölni online az alkalmazottaival a döntést – számolt be róla a Fox News. A felvételen a vezető elmondta, hogy nincs „túl jó híre”, majd kiemelte, hogy amikor legutóbb hasonló bejelentést kellett tennie, elsírta magát.

Ezt követen tudatta a videókonferencián részt vevő alkalmazottakkal, hogy ha most őt nézik, az azt jelenti, hogy elveszítették állásukat. A jelentések szerint a vállalati dolgozók mintegy 9 százalékát bocsátották el.

„A piac, mint tudják, megváltozott, és a túlélés érdekében együtt kell haladnunk vele” – magyarázta Garg.

Mindeközben a Sacramento Bee arról számolt be, hogy

A videó megjelenését követően a LinkedInen többen is felkeresték a vezérigazgató profilját, melyen érdekes dologra bukkantak. A bevezetőben Vishal Garg személyes oldala azt írja, hogy cége, a Booking.com dolgozókat keres.

