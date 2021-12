Az Európai Bizottság egyes javaslatai előremutatóak, ám sokszor túlterjeszkedik saját hatáskörén

Mi adhat igazi támasztékot az európai uniós egységnek? Mi mélyítheti az uniós kohéziót, és mi az, ami ellene hat? Gyermekút a címe annak az európai uniós forrásból finanszírozott programnak, amelyet a Családbarát Magyarország Központ indított – ezek voltak a Kossuth Rádió Európai idő című műsorának e heti témái.

A teljes adás itt hallgatható vissza.

Az Európai Bizottság egyre inkább beleszól olyan ügyekbe, amelyekben nincs kompetenciája

Az uniós intézkedések jelenleg az integráció mélyítésének irányába mutatnak. A gond ezzel annyi, hogy az Európai Bizottság messze túlterjeszkedik a saját hatáskörén, és mindenáron kapaszkodik az „egyre szorosabb unióklauzulába”, és figyelmen kívül hagyja, hogy a döntéseket az Európai Parlamentnek és elsősorban az Európai Tanácsnak, az állam- és kormányfők tanácsának kell jóváhagynia – mondta Szabó Dávid külpolitikai elemző a műsorban.

Az ügyet a szakértő szerint nem lehet lesöpörni az asztalról, mondván, hogy a bizottság egy kártékony szervezet és nem kell foglalkozni vele. A bizottság javaslatai között vannak előremutatóak, de vannak olyanok is szép számmal, amelyeknek vagy a minősége hagy maga után kívánnivalót, vagy túlterjeszkedik a bizottsági hatáskörökön.

További probléma az, hogy a különböző lobbiszervezetek vagy bizonyos szakértők segítségére támaszkodik az Európai Bizottság. Nem egy olyan eset van, hogy egy korábban lobbiszervezetben aktivistaként dolgozó ember később a brüsszeli apparátus tagjaként tárgyal saját egykori lobbiszervezetével és aktivistatársaival. Ez egy olyan személyi és intézményi elfogultságot eredményez, aminek nyomait több témában is láthatjuk.

Az eltérő fejlődésű gyermekek fejlődésében segít a Gyermekút

A program keretében nevelési szakemberek számára készítettek könyvsorozatot, hogy segítsenek kiszűrni, megtalálni a megkésett fejlődésű gyerekeket, illetve segíteni őket a felzárkózásban.

Kereki Judit, a Gyermekút szakmai vezetője elmondta: a Családbarát Magyarország Központ indította a projektet négy évvel ezelőtt, melynek célja, hogy a különböző, gyermekeket ellátó szakemberek együttműködését megtámogassa.

Ezen túl a szülők támogatása is fontos célkitűzés volt, hiszen amikor egy-egy szülő felfedezi, hogy a gyermeke valahogyan lassabban vagy máshogy fejlődik, akkor kaphasson segítséget ennek kezeléséhez. Tájékoztató füzetekkel és információs weboldalakkal igyekeznek segíteni mindenkit.

Rendkívül részletesen mutatják be a szülőknek, hogy a különböző fejlődésű gyermekeknél milyen jelek mutatkozhatnak, és ezeknek az értelmezésében is segítséget nyújtanak. Más-más fejlettségű ellátórendszer van az Európai Unió országaiban, van, ahol ez olajozottan működik, és a Gyermekút is ezekből vett át példákat.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!