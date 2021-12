FOX: Soros György finanszírozza az erősödő bűnözést az amerikai nagyvárosokban

Visszatért az 1990-es évek elejének sötét New Yorkja, de nem csak a keleti-parti metropoliszban nőtt aggasztóan az emberölések és más bűncselekmények száma az elmúlt két évben. Az Egyesült Államok számos nagyvárosa éppen úgy visszafejlődött, mint ahogy Philadelphia, ahol idén új rekord született a gyilkosságok számát tekintve – hangzott el a Tucker Carlson műsorában, amelynek pénteken Jesse Watters volt a vendége.

Alig egy hónappal az év vége előtt Indianapolisban már a második egymást követő évben dőlt meg a bűnügyi rekord. A Chicagót is magában foglaló Cook megyében 1994 óta először meghaladta az ezret az emberölések száma” – fejtette ki Watters.

George Soros is the ‘common thread’ linking cities with rising crime rates: Wattershttps://t.co/AoPbw60lEz

— Fox News (@FoxNews) December 4, 2021