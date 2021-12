Az eltérő fejlődésű gyermekek fejlődésében segít a Gyermekút projekt

Gyremekút a címe annak az európai uniós forrásból finanszírozott programnak, amelyet a Családbarát Magyarország Központ indított. A program keretében nevelési szakemberek számára készítettek könyvsorozatot, hogy segítsenek kiszűrni, megtalálni a megkésett fejlődésű gyerekeket, illetve segíteni őket a felzárkózásban – hangzott el a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában.

Az adás vonatkozó része itt hallgatható vissza.

Kereki Judit, a Gyermekút szakmai vezetője elmondta: A Családbarát Magyarország Központ indította a projektet négy évvel ezelőtt, melynek célja, hogy a különböző, gyermekeket ellátó szakemberek együttműködését megtámogassa.

Ezen túl a szülők támogatása is fontos célkitűzés volt, hiszen amikor egy-egy szülő felfedezi, hogy a gyermeke valahogyan lassabban vagy máshogy fejlődik, akkor kaphasson segítséget ennek kezeléséhez. Tájékoztató füzetekkel és információs weboldalakkal igyekeznek segíteni mindenkit, aki tanácstalan az ilyen ügyekben.

Rendkívül részletesen mutatják be a szülőknek, hogy a különböző fejlődésű gyermekeknél milyen jelek mutatkozhatnak és ezeknek az értelmezésében is segítséget nyújtanak. Az EU-ban a különböző országok más fejlettségű ellátórendszerrel rendelkeznek, van ahol ez olajozottan működik és a Gyermekút is ezekből vett át példákat.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!