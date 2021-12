Ünnepi fényárban fürdik a világ – a Kossuth téren már megcsodálhatjuk az ország karácsonyfáját

Kigyúltak a fények a Capitolium előtt felállított 25 méter magas karácsonyfán. A hatalmas fenyő több mint hétezer kilométert utazott Kaliforniából Washingtonba, és az idén 15 ezren helyeztek el rajta valamilyen díszt.

Befejeződtek az ünnepi előkészületek a Fehér Házban is. A karácsonyi dekorációt a hagyományoknak megfelelően az elnök felesége mutatta be. Minden teremben ott díszeleg egy karácsonyfa, amely a saját történetét meséli el.

Nem sokan tolonganak még a telephelyek előtt, mert van, aki korainak tartja a vásárlást, mások drágának a portékát. Egy embernagyságú fenyőfa kerek száz dollárba kerül, de nincs is nagy választék. Az árusok szerint ennek több oka van.

CAPITOL TREE LIGHTING: 5th grader Michael Mavris, an essay winner from California, helped House Speaker Nancy Pelosi light the U.S. Capitol Christmas Tree on Wednesday. The 84-foot white fir is from the Six Rivers National Forest in California. pic.twitter.com/vuGZA67wD3

„Előbb kánikula, aztán tüzek, majd aszályok. Mindez együtt hatalmas csapást mért a termesztőkre. A szállítás díja közben a kétszeresére nőtt, ami szintén emelte az árakat, a tavalyihoz képest úgy huszonöt-harminc szálékkal” – mondta egy árus. A műfenyőfák azonban még ennél is drágábbak. Bár választékban nincs hiány, a boltokat kevesen keresik fel.

Londonban viszont teljes az ünnepi hangulat. A Downing Street 10 előtt tucatnyi gyerek társaságában

#Aberdeen‘s Christmas tree is also a present from Norway (by its twin city Stavanger), but looks nothing like the scrawny Trafalgar Square one. Just sayin’ 😉🎄 pic.twitter.com/ukbxyaPcHv

— Life is a Festival! (@lifeisafestival) December 4, 2021