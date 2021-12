Felkapcsolták a New York-i Rockefeller Center karácsonyfájának fényeit

A kivilágítási ceremónián ismert zenészek léptek fel, az eseményt élőben közvetítette az NBC televízió, amelynek a toronyépületben van a székhelye.

Az 50 ezer színes lámpával feldíszített fenyőfa tetejét egy 400 kilogrammos, kristályokkal borított csillag ékesíti.

A 24 méter magas, 12 tonnás lucfenyőt a marylandi Elktonból szállították New Yorkba. Először érkezett fenyő ebből az államból a nyolc évtizedes tradíció történetében. A híres épületegyüttes első karácsonyfáját az építkezésen dolgozó férfiak állították 1931-ben.

Az idén felállított 85 éves fa egy Elktonban élő család háza mellett állt, és már tartottak tőle, hogy egy vihar kidöntheti. A fenyőfát a Rockefeller Center főkertésze választotta ki a New York-i karácsony díszének.

And just like that, it’s Christmas time. pic.twitter.com/gK9tRnwrEf

— Rockefeller Center (@rockcenternyc) December 2, 2021