Embercsempész banda fejére csapott le a TEK, egy nap alatt több mint 250 migránst tartóztattak fel

Nem enyhül a migrációs nyomás Európán, de itthon is érezhetően több dolguk akad a rendőröknek a bevándorlók miatt. Csütörtök reggelig 24 óra alatt több mint 250 embert tartóztattak fel a magyar határon, és több embercsempészt is elkaptak. A romló adatok ellenére Brüsszel továbbra is a migráció szervezésén dolgozik, Magyarország viszont megállítaná azt – idézte az M1 Híradója Szijjártó Péter külügyminisztert.

Brüsszel kötelezővé tenné a kvótát Embercsempész banda fejére csapott le a Terrorelhárítási Központ Budapesten. Az albán férfi a gyanú szerint társával hónapok óta csempészett migránsokat. A déli határról Budapestre vitték őket, innen indultak tovább Nyugat-Európába a Liszt Ferenc Repülőtéren keresztül. Az 54 éves albán férfit letartóztatták, társa ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. Az elmúlt 24 órában újabb két embercsempész bukott le. Egy szerb nő 13 migránst próbált Nyugatra juttatni egy osztrák rendszámú autóban az 1-es főúton, egy lett férfi pedig 27 illegális bevándorlót bújtatott el egy teherautóban, ők Komáromnál buktak le. Egyetlen nap alatt összesen 254 határsértőt tartóztattak fel a magyar hatóságok, további 249 főt akadályoztak meg abban, hogy illegálisan belépjenek az országba. Amíg Magyarország a migráció megállításán dolgozik, addig Brüsszelben továbbra is kötelezővé tennék a migránsok tagállamok közötti elosztását. A LIBE Bizottság spanyol baloldali elnöke szerint a kötelező kvótára azért van szükség, mert az unió tagállamai nem szolidárisak egymással. Kapcsolódó tartalom Brüsszel továbbra is kötelezővé tenné a migránsok tagállamok közötti elosztását Brüsszel szerint a kötelező kvótára azért van szükség, mert az unió tagállamai nem szolidárisak egymással. Orbán Viktor: Soha nem volt még az Európai Unió olyan nyomás alatt, mint most V4-es csúcstalálkozót tartottak Budapesten, amelyen az egyik fő téma a migráció volt. „Ennek a rendeletnek az lenne a feladata, hogy garantálja a szolidaritást a tagállamokban például tömeges beáramlás, vagy tengeri kutatás-mentés esetén. Illetve olyan esetekben, amikor nagy tömegeket kell kimenekíteni humanitárius folyosókon, mint legutóbb Afganisztán esetében. Ilyenkor a válasz a szolidaritás. Lehetőleg kötelező szolidaritás, amit a menedékkérők kötelező áthelyezését jelenti. Ez a fő üzenet” – fogalmazott Juan Fernando López Aguilar spanyol szocialista képviselő. Az LIBE Bizottság javaslata kitér arra is, hogy a kötelező elosztás lakosok száma, a GDP és a munkanélküliségi ráta alapján történne. Szerintük a kvóta bevezetése a leginkább frontvonalban lévő országokat tehermentesítené. Ilyen például: Spanyolország, Görögország és Olaszország is. Csakhogy az illegális bevándorlók szinte egész Európát nyomás alatt tarják. A lengyel-fehérorosz határ északi részén például bedöntötték a drótkerítést. Raklapokból egy rögtönzött deszkahidat építettek az átkeléshez. Egyelőre nem tudni, hányan léphettek lengyel földre. A bevándorlók a Dunát sem tekintik akadálynak. A Vaskapu szoroson 22-en próbáltak átjutni Szerbiából Romániába, de gumicsónakjuk meghibásodott és irányíthatatlanná vált. Egy román őrhajó mentette ki a migránsokat, majd a szerb hatóságoknak adták át őket. A szerb-magyar határon sem menedéket kérnek a migránsok, hanem megpróbálnak erőszakkal átjutni. Legutóbb egy 30 fős csoport kövekkel dobált meg két rendőrautót Ásotthalomnál. Mindkét járműnek betörték a szélvédőjét, az egyiknek a motorház-teteje is behorpadt. Brüsszel 2027-ig szóló migrációs akcióterve alapvetően a befogadásról és integrációról szól – hívta fel a figyelmet korábban Menczer Tamás. A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára közösségi oldalán most azt mondta: az akcióterv harmadik pontjában Brüsszel a migráció megszervezését írja le. „Már a kibocsátó országokban integrációs tanfolyamokat kell létrehozni, elindítani. Ez egészen pontosan így szól, az integráció még az EU-ba való megérkezés előtt megkezdődhet. A tagállamoknak ezért lehetőség szerint létre kell hozniuk és ki kell terjeszteniük az indulás előtti integráció intézkedéseket” –fogalmazott. Magyarország 2015-ben megtapasztalta, milyen kihívásokat jelent a tömeges illegális migráció. A magyar álláspont azóta változatlan, a migrációt meg kell állítani – erről már a külügyminiszter írt közösségi oldalán. Szijjártó Péter leszögezte: az országokat támogatni kell határvédelmi törekvéseikben. Ezért – mint fogalmazott – lengyel és balti barátaink mellett állunk.