Az elmúlt 24 órában több mint 250 határsértőt tartóztattak fel a magyar hatóságok. És csaknem ugyanennyit megakadályoztak abban, hogy illegálisan belépjenek az országba. Közben Brüsszel továbbra is kötelezővé tenné a migránsok tagállamok közötti elosztását. Szerintük a kötelező kvótára azért van szükség, mert az unió tagállamai nem szolidárisak egymással. Menczer Tamás államtitkár azt mondta: felháborító, hogy Brüsszel – Soros Györgyhöz hasonlóan – nyitott társadalmat akar létrehozni. A magyar álláspont azonban változatlan, nemet mond a migrációra – számolt be az M1 Híradója.

Embercsempészbandát számolt fel a Terrorelhárítási Központ Budapesten. Az albán férfi a gyanú szerint társával hónapok óta csempészett Nyugat-Európába migránsokat Magyarországon keresztül. A házkutatás során az ehhez használt hamis útlevelek mellett nagy mennyiségű készpénzt és egy autót is lefoglaltak. A migránsokat először a déli határról Budapestre vitték, majd munkásszállókon és hostelekben szállásolták el őket. Innen indultak tovább Nyugat-Európába a Liszt Ferenc repülőtéren keresztül. Az 54 éves albán férfit letartóztatták, társa ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.

Brüsszel kötelezővé tenné a kvótát

Az elmúlt 24 órában újabb két embercsempész bukott le. Egy szerb nő 13 migránst próbált nyugatra juttatni egy osztrák rendszámú autóban az 1-es főúton. Egy lett férfi pedig 27 illegális bevándorlót bújtatott el egy teherautóban, Komáromban buktak le. Egyetlen nap alatt összesen 254 határsértőt tartóztattak fel a magyar hatóságok. És további 249 határsértőt akadályoztak meg abban, hogy illegálisan belépjen az országba.

Amíg Magyarország a migráció megállításán dolgozik, addig Brüsszel továbbra is kötelezővé tenné a migránsok tagállamok közötti elosztását. A LIBE bizottság spanyol baloldali elnöke szerint a kötelező kvótára azért van szükség, mert az unió tagállamai nem szolidárisak egymással.

„Ennek a rendeletnek az lenne a feladata, hogy garantálja a szolidaritást a tagállamokban, például tömeges beáramlás vagy tengeri kutatás-mentés esetén. Illetve olyan esetekben, amikor nagy tömegeket kell kimenekíteni humanitárius folyosókon, mint legutóbb Afganisztán esetében. Ilyenkor a válasz a szolidaritás. Lehetőleg kötelező szolidaritás, amit a menedékkérők kötelező áthelyezését jelenti. Ez a fő üzenet.” – fogalmazott Juan Fernando López Aguilar spanyol szocialista képviselő.

Az Európai Bizottság tavaly szeptemberben mutatta be az uniós migrációs politikáról szóló javaslatát. Ezután készítette el a LIBE is a jelentést, amely kitér például arra is, hogy a kötelező elosztás az ország lakosainak száma, a GDP és a munkanélküliségi ráta alapján történne. És a kvótával a leginkább frontvonalban lévő országokat szeretnék tehermentesíteni. Ilyen például: Spanyolország, Görögország és Olaszország is.

Csakhogy az illegális bevándorlók szinte egész Európát nyomás alatt tarják. A szerb–magyar határnál általában nem menedéket kérnek a migránsok, hanem megpróbálnak erőszakkal átjutni. Legutóbb egy 30 fős csoport kövekkel dobált meg két rendőrautót Ásotthalomnál.

Brüsszel 2027-ig szóló migrációs akciótervének első pontja a befogadásról és integrációról szól – hívta fel a figyelmet korábban Menczer Tamás. Az államtitkár közösségi oldalán szerdán azt mondta: Brüsszel a bevándorlást értéknek tekinti. A magyar kormány viszont meg akarja állítani.

A brüsszeli bevándorlási akcióterv második pontja arról szól, hogy Brüsszel sokszínű, nyitott társadalmakat akar létrehozni a tagállamokban – fogalmazott az államtitkár, majd hozzátette:

ezt szeretné egyébként Soros György is. A szöveg konkrétan így szól, a politikát a sokszínű társadalom igényeihez kell igazítani.

Menczer Tamás leszögezte: a magyar kormány álláspontja változatlan és egyértelmű: nemet mond a bevándorlásra és a brüsszeli irányításra is.

A címlapfotón: Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyekért felelős tagja (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Frederick Florin)