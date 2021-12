Meghan Markle nem teszi zsebre, amit Trumptól kapott

Donald Trump kritikák sorát zúdította Meghan Markle-ra, szerinte Meghan tiszteletlen a királynővel, és manipulálja Harry herceget – írta meg a DailyMail.

A BG News csatorna készített interjút a volt amerikai elnökkel, aki szerint a sussexi hercegi pár tettei „megbántották” a királynőt. Trump Nigel Farage-el folytatott beszélgetése során elismerte, hogy sosem volt Meghan „rajongója”. Hozzátette azt is, hogy szerinte Harryt kihasználta, ami tönkretette a családjával való viszonyát, és megviselte a királynőt.

Trump says Meghan Markle ‘disrespected’ The Queen and ‘horribly’ used Prince Harry in new interview with Nigel Farage https://t.co/mZDzZDHnAB

— Daily Mail US (@DailyMail) November 30, 2021