Elítélték El Chapo feleségét

A 31 éves Emma Coronel Aispuro június 10-én bűnösnek vallotta magát abban, hogy segített férjének, Joaquin „El Chapo” Guzmannak kábítószert csempészni az Egyesült Államokba, valamint megszöktetni a börtönből – írta a New York Times.

Coronelt kedden ítélték három év börtönbüntetésre, mert segített férje több milliárd dolláros birodalmának működtetésében, és szerepet játszott abban is, hogy férje a 2014-es elfogása után megszökött az őrizetből.

Az ítélethozatal előtt Coronel felszólalt a bíróság előtt, mély megbánást tanúsítva a Guzmánnal és a Sinaloa-kartellel való kapcsolata miatt. A bíróságot arra kérte, hogy ne vegyék figyelembe azt a tényt, hogy egy hírhedt drogbáró felesége. Elmondta, hogy teljes felelősséget vállal tetteiért, a bírót viszont arra kérte, hogy az ítélethozatalnál vegye figyelembe 9 éves iker gyermekeit, akik apjuk nélkül nevelkednek.

