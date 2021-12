Az amerikai LMBTQ propaganda mesekönyvekkel formálja át a gyerekeket

Az érzékenyítő tananyagok az állami fenntartású amerikai iskolarendszerben is jelen vannak, az óvodától kezdve a középiskolákig.

A magyar sajtó egy részében erősen tartja magát a nézet, hogy az LMBTQ-lobbi nincs jelen az iskolákban. Az Egyesült Államokban, Virginiában rendezett kormányzóválasztás kapcsán azonban világosan kiderült, ez nem így van. Sőt. Az úgynevezett LMBTQ-mesekönyvek gyakorlatilag a tananyag részét képezik.

Erről készített a hirado.hu egy összeállítást, amely ezeket az állítólag nem létező, tankönyvként funkcionáló propagandaanyagokat veszi sorra.

Az amerikai iskolák egyik ajánlott olvasmánya egy, a fülszöveg fogalmazása szerint „elhallgatott történet”, ami nem más, mint Harvey Milk és a szivárványos zászló története (Pride: The Story of Harvey Milk and the Rainbow Flag) Rob Sanders tollából. A könyvben a fiatal olvasók nyomon követhetik a homoszexuális büszkeség (Gay Pride) történetét 1978-as kezdeteitől, Harvey Milk társadalmi aktivista és Gilbert Baker tervező munkájától egészen a szivárványos zászló megjelenéséig.

Az, hogy ezt miként lehet elhallgatott történetként aposztrofálni, már egy másik kérdés…

Az amerikai általános iskolások könyvlistájának következő darabja A herceg és lovag (Prince and Knight), amelyet a School Library Journal ezzel az üzenettel ajánl a kisiskolásoknak, „felvilágosító tündérmese a fiatal olvasóknak, hogy lássák, nem minden herceg szeretne egy hercegnőt feleségül venni”, és hangsúlyozottan utal arra, hogy minden iskolai könyvtárban ott a helye a kötetnek. (A School Library Journal a tizenévesekkel foglalkozó könyvtárosok és információs szakemberek első számú kiadványa az Egyesült Államokban.)

Az átértelmezett tündérmese nem aprózza el, a történet onnan indul, hogy egy ifjú herceg szüleivel útnak indul távoli királyságukból, hogy méltó menyasszonyt keressenek neki. Bejárnak messzi földeket, de nem találják meg a herceg ízlésének megfelelő lányt.

Sőt, távollétükben szörnyű sárkány tör országukba, mire a herceg visszasiet, és egy fényesen csillogó páncélú bátor lovag személyében (aki természetesen szintén férfi) megtalálja a szerelmet, amit keresett. Úgy mellékesen a sárkánnyal is végeznek.

Az igen alacsony számú YouTube megtekintésekből látszik, hogy nem mérhetetlenül populáris műfajról van szó, ami egyben azt is megkérdőjelezi, hogy „progresszív” üzenetén túl mi indokolja azt, hogy mind ennek, mind az ehhez hasonló tematikájú könyveknek minden állami fenntartású iskola könyvtárában ott kéne, hogy legyen a helye.

Összeállításunk folytatódik.