Potápi: Magyarország nem engedi el a kárpátaljai magyarság kezét

Magyarország nem engedi el a kárpátaljai magyarság kezét, és folytatja támogatását – mondta a Nemzetpolitikai Államtitkárság államtitkára a Kárpátaljai mentorprogram nyitórendezvényén, amelynek a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biztosított helyszínt.

Ukrajnából való kitiltása miatt Potápi Árpád János online köszöntötte a résztvevőket. Magyarország az elmúlt tizenkét évben nem engedte el a kárpátaljai magyarság kezét, amely minden nehézség ellenére „folyamatosan érezheti, hogy a magyar kormány és Magyarország is kiáll mellette” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a most induló mentorprogram is bizonyítéka ennek.

A szülőföldön való boldoguláshoz kellettek azok a szimbolikus jelentőségű jogszabályok, amelyek 2010 és 2014 között születtek, „amelyek lehetővé teszik, hogy a kárpátaljai magyarság, de a világ magyarsága is újra közjogi értelemben is a magyar nemzet részévé váljon” – mondta.







Azóta a gazdaságpolitika a nemzetpolitikában is jelen van. A külhoni gazdaságfejlesztési programok sorában Kárpátalja a második volt.

A programoknak is köszönhetően a kárpátaljai vállalkozások sok esetben életerősebbnek, kitartóbbnak bizonyultak a többi kárpát-medencei régióban működő társaikhoz képest – mondta Potápi Árpád János.

A mentorprogram fő üzenete az, hogy „nem engedjük el egymás kezét, akár nemzetrészekről, akár vállalkozásokról legyen szó” – közölte a nemzetpolitikai államtitkár.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke ugyancsak online kapcsolódott be a rendezvénybe, és emlékeztette a jelenlévőket, hogy egy éve kommandósok bevetésével tartott házkutatást az ukrán titkosszolgálat az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Központhoz köthető intézményekben, és emiatt továbbra sem tanácsos hazatérnie.

A KMKSZ elnöke kiemelte, hogy az Egán Ede Alapítvány pályázatainak köszönhetően

több ezer kárpátaljai magyar vállalkozó jutott térítésmentes gazdaságfejlesztési támogatáshoz az elmúlt öt évben,

ami döntő szerepet játszott szülőföldön-maradásukban.

Barta József, a KMKSZ alelnöke rámutatott, hogy a kárpátaljai gazdaságfejlesztés sikeréhez a magyar kormány támogatásán kívül szükség van egy lebonyolító szervezetre, amely adott az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Központ révén, valamint megfelelő vállalkozói közegre, amelynek fejlesztéséhez hozzájárul majd a mentorprogram.

A mentorprogram 2019-ben indult a Vajdaságban, egy évvel később Erdély is csatlakozott hozzá. Idén minden külhoni magyar régió bekapcsolódik a programba. A mentorhálózat tevékenységében csaknem 500 magyar vállalkozó vesz részt.