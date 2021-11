Tinédzser gyilkosa lehet a 12 éves angol diáklánynak

Egy tinédzser fiút vádoltak meg a 12 éves Ava White meggyilkolásával. A lány csütörtök este Liverpool belvárosában nézte a karácsonyi fények felkapcsolását. Az este nyolc után történt támadásban végzetes sérüléseket szenvedett – közölte a merseyside-i rendőrség.

A 14 éves fiút gyilkossággal és éles tárgy birtoklásával vádolták meg. A rendőrség közleménye szerint a kiskorú fiút előzetes letartóztatásba helyezték, nevét nem hozták nyilvánosságra.

Boy, 14, is charged with murder of 12-year-old Ava White at Liverpool Christmas lights switch-on https://t.co/dGf9aAXoKC

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 29, 2021