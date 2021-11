Kiszabadultak a vendégek a kocsma „fogságából”

Hétfő reggel egy hókotró utat vágott a kocsmához – olvasható az ITV oldalán.

Több tucat ember havazódott be pénteken az Egyesült Királyság legmagasabban fekvő kocsmájában. Az elszigetelt kocsmához csupán három út vezet, a hirtelen a területre zúduló havazás pedig mindet elzárta, ezért a bent rekedtek három éjszakát töltöttek ott. Nem ez az első eset, a személyzet már felkészült, és amint az időjárási figyelmeztetés elhangzik, feltöltik az étel- és italkészleteket, ami most is jól jött, a bent rekedt vendégek ugyanis így semmiben sem szenvedtek hiányt.

Guests who found themselves unexpectedly trapped inside Britain's highest pub on Friday have finally being able to leave the premiseshttps://t.co/lGdWylacVV

— ITV News (@itvnews) November 29, 2021