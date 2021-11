Csak a szerencsén múlott, hogy nem sodorta el a hatalmas hullám – VIDEÓ

Veszélyes mutatványra vállalkozott az a férfi, aki az Arwen vihar által sújtott Scarborough tengerparti sétányán óvatlanul a több száz kilométeres szél által felkorbácsolt hullámok közelébe merészkedett.

Az alábbi felvételen, amelyet szemtanúk rögzítettek, jól látható, hogy igencsak erős árhullám érkezik a tenger felől, célba véve a tengerparti sétányt. Egy férfi, amint észreveszi, hogy nagy a baj, szaladni kezd a többiek felé, de egy pillanat alatt elsodorja a kicsapódó víztömeg.

A helyszínen mindenki megrémült, hiszen a férfi egy pillanatra eltűnt, de óriási szerencséjére pár másodperc múlva felbukkant.

A BBC közlése szerint az Arwen névre keresztelt orkán pénteken érte el az Egyesült Királyság partjait, a hétvégén pedig már több helyen fákat csavart ki és házakat zúzott össze. Három ember meghalt, több ezer lakos áram nélkül maradt, egyes vasútvonalakat teljesen lezártak. Anglia északi részén, Northumberlandben óránként 158 kilométer erősségű szelet is mértek.

Skóciában, Caithnessnél annyira erős volt a szél, hogy néhány kisebb vízesésnél már a víz haladási iránya is megfordult:

Waterfalls blowing upwards in Caithness, Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 as Storm Arwen rips through the country.

🎥 By David Proudfoot via @LeptaLaMayorpic.twitter.com/tBCPrddJN3

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) November 26, 2021