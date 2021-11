Zavargásokba torkollott tüntetések után most már helyreállt a nyugalom a Salamon-szigeteken

Az újság beszámolója szerint a Salamon-szigeteki vezetés kérésére érkezett ausztrál és Pápua-Új-Guinea-i katonák és rendőrök segítettek Honiarában a rendteremtésben. A műveletek a vasárnap kora reggeli órákban indultak a főváros azon térségeiben, amelyek különösen megszenvedték az elmúlt napok történéseit.

#YourADF is part of a Whole of Australian Government effort to support the Royal Solomon Islands Police Force to stabilise the security situation in Honiara.@AusFedPolice @dfat #SolomonIslands @AusHCSols pic.twitter.com/x46VAG33NB







— Department of Defence (@DeptDefence) November 26, 2021