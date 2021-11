Eltévedt golyó ölte meg a férfit az ünnepi vacsora közben

A tragédia helyszínére helyi idő szerint este fél tíz körül érkezett meg a rendőrség, a megsebesült férfit, Edilberto Miguel Palaez Moctezumát kórházba szállították, ahol halottnak nyilvánították – olvasható a People magazin oldalán.

A családtagok szerint éppen a házban vacsoráztak, amikor egy lövedék az ablakon keresztül eltalálta Moctezumát. A boncolási vizsgálat után emberölésnek minősítették az esetet.

A helyi nyomozók megállapították, hogy a lövöldözés összefüggésben állt egy hálaadás-napi vacsorán történt vitával.

Az állítólagos vita azzal kezdődött, hogy a helyszínen rendezett összejövetelről négy személyt, köztük a 19 éves Kevon Clarke-ot és barátnőjét, Jacqueline Brownt megkérték, hogy hagyják el a partit. A csoport távozása után az összejövetelre előkészített alkohol eltűnt. Brown unokatestvére próbálta visszaszerezni az ellopott italokat, majd meglátta, hogy Clarke fegyverrel hadonászik a közelben lévő saját háza előtt, ezért gyorsan elhajtott. Menekülés közben állítólag több lövést is hallott.

A nyomozás során hét lövedéket találtak a környéken. A biztonsági felvételek és a nyomok alapján megállapították, hogy a lövéseket Clarke bejelentett tartózkodási helyéről adták le.

Kevin R. Steele kerületi ügyész elmondta, hogy Palaez Moctezuma és családja nem vett részt a lövöldözést kiváltó vitában.

A 25-year-old man was shot and killed by a stray bullet while he was eating Thanksgiving dinner inside his Norristown, Pennsylvania home. https://t.co/8Hi89oU3aU

— WJZ | CBS Baltimore (@wjz) November 27, 2021