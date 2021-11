Elhunyt Stephen Sondheim Broadway-szerző

Az Oscar-, Tony- és Pulitzer-díjas Broadway-szerző Connecticut állambeli Roxburyben lévő otthonában halt meg helyi idő szerint péntekre virradóra.

Bill de Blasio New York-i polgármester mikroblogján méltatta Sondheim tehetségét. „A Broadway egyik legfényesebb csillaga hunyt ki ma. Nyugodjék békében” – írta.

Stephen Sondheim created fantastic worlds and characters, but at the heart of every story he told was a kid from New York City. And that kid was a legend.

One of the brightest lights of Broadway is dark tonight. May he rest in peace. https://t.co/VRgDEw9Dvc

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) November 26, 2021