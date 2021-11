Ukrajna is akcióba lépett a fehérorosz határnál

Megosztás Tweet



Különleges határvédelmi művelet kezdődött Ukrajnában a belarusz határnál. A cél a térség védelmének növelése, mert szakértők szerint az illegális migránsok Ukrajna irányába indulhatnak el. Az ukránok 8500 katonát, határőrt és rendőrt vezényeltek a határra. Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az M1 Ma Reggel című adásában elmondta, hogy: Ukrajnának nem hiányzik egy újonnan megnyíló frontvonal.



Mindaz, ami a lengyel-fehérorosz határon történt, bizonyos szempontból felértékelte az ukrán határszakaszt is.

A hibrid háború újabb fejezete kezdődhet az ukrán határon







A tanácsadó kiemelte, Ukrajna nyugati orientációja, valamint az, hogy az amerikaiak hatékony támogatását élvezi, míg Fehéroroszország Oroszország stratégiai szövetségese, egy újabb hibrid háborús színteret jelent, tehát a biztonságpolitikai kockázatok tovább nőhetnek.

Látni kell azt is, hogy Magyarország sincs túl messze a térségtől, valamint a lengyeleken túl, ezen az újabb kritikus határszakaszon már Szlovákia és Románia is érintett lehet, tehát így már négy európai uniós és NATO-tagország számára jelenik meg a migránsok jelentette probléma a határon – hangsúlyozta a tanácsadó.

Ez Magyarország számára azt is jelenti, hogy a déli határszakasz, valamint a kerítés nélkül is jól működő román határ mellett újabb szakaszok védelmére kell koncentrálni.

Horváth József kiemelte, a magyar-ukrán határon amúgy is feszült a helyzet a kárpátaljai magyar kisebbség miatt, így akár Ukrajna át is engedheti a migránsokat Magyarországra. Hozzátette, hogy egy incidens esetén Ukrajna negatív példa is lehetne a migránsokkal való bánásmód miatt. Ez nyilván komoly fejtörést okoz Ukrajnában, ahol ráadásul a Krímben és a Donbasszban kialakult válság is nehezíti a helyzetet.

A biztonságpolitikai tanácsadó szerint ez az újabb frontvonal sok lenne Ukrajnának, és szórványosan már vannak áttörési kísérletek az ukrán határon. Megoldás lehetne, ha a migránsok repülővel visszatérnének például Irakba, de ennek reális esélye nincsen, sokan szeretnének inkább átjutni Ukrajnába, majd 3-4 országon keresztül Nyugat-Európába.

Az illegális embercsempészek számára sajnos ez egy újabb üzletet jelenthet.

Ukrajna számára most kiemelten fontos a határ élőerővel való megerősítése, valamint aktív felderítő elrendelése annak tisztázására, van-e olyan mozgás, amely az ukrán-fehérorosz határra irányul. Néhány ezer ember is komoly kihívást jelenthet Ukrajnának.

Az NGO-k tengeri migránsfuvarozása nem probléma, Lukasenka migránsreptetése az

Mindeközben Vlagyimir Putyin úgymond nyerő pozícióból szemléli a helyzetet, mivel Oroszország nincs a frontvonalban, az orosz külügy ki is használta a helyzetet, és számon kérte az EU-t, hogy ha például a nem kormányzati szervezetek, az NGO-k esetében nem probléma az, hogy a tengeren át fuvarozzák a migránsokat az európai kikötőkbe, akkor miért probléma az, ha Minszk is ezt teszi? Nyugat-Európa számára mindenképpen kínos a felvetés, és uniós szinten nem is várható, hogy megoldást találjanak erre.

Horváth József szerint nincs sok remény egy EU-fehérorosz tárgyalásra, inkább azt tartja valószínűnek, hogy háttérmegállapodások születhetnek, leginkább Németország közreműködésével, hasonlóképp ahhoz, amikor Merkel leköszönő német kancellár egyeztetett az ügyben.

A címlapfotón Fehéroroszország fővárosából, Minszkből érkező iraki migránsok Irbil repülőterén 2021. november 26-án. Irak moszkvai nagykövetségének közlése szerint hatszáztizenhét embert szállítanak vissza Irakba Minszkből az Iraqi Airways légitársaság két járatán. (Fotó: MTI/AP/Hussein Ibrahim)