Európa támadás alatt: folyamatos nyomás a lengyel-fehérorosz határon

Lengyel határőrök szerint egy legalább 200 fős migránscsoport indított rohamot a lengyel-fehérorosz határon szerda este; a feszültség tovább fokozódik.

A migránscsoport november 24-én este Czeremcha falu közelében, a fehéroroszországi Breszt városától alig több mint egy órányi autóútra lévő Czeremcha településnél kísérelte meg megrohamozni a határt – írja a Breitbart.

Anna Michalska, a határőrség szóvivője a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a migránsok megpróbálták áttörni a határt, ágakat és köveket dobáltak, de a támadást a rendfenntartók elhárították.







Csütörtökön a Radio Kielce lengyel rádióadó arról számolt be, hogy csak szerdán a legalább három olyan kísérletről számoltak be lengyel határőrök, amikor migránsok támadtak a határon, kövekkel támadtak a katonákra, és lézerrel is megpróbálták elvakítani őket.

Wczoraj,24.11,na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze grupa ponad 200 osób siłowo sforsowała polsko🇵🇱–białoruską🇧🇾 granicę. Rzucano kamieniami oraz drewnianymi konarami w stronę polskich służb.Żołnierze białoruscy oślepiali polskie służby stroboskopami oraz laserami. pic.twitter.com/W9QIsNM9j3 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 25, 2021

A szóvivő szerint a fehérorosz hatóságok aktívan segítik a migránsokat. Hangsúlyozta: Fehéroroszország eddig titkolta a migránsok támogatását, azonban most egyértelművé vált, hogy Minszk segít a migránsoknak.

Hibrid háború a lengyel-fehérorosz határon?

Egyes becslések szerint akár 4000 migráns is táborozhat a határ mentén annak reményében, hogy bejuthatnak Lengyelországba, majd onnan az Európai Unióba. A lengyel-fehérorosz határon kialakult válságot „hibrid háborúnak” nevezik. Az M1 Ma Reggel című műsorában Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója hasonlóan nyilatkozott.

A 16. Pomerániai Gépesített Hadosztály szóvivője, Marek Nabzdyjak őrnagy elmondta, Podlaskie vajdaságba mintegy 10 ezer katonát vezényeltek, akik a határvédelmet segítik.

Stanisław Żaryn lengyel kormánytisztviselő a hét elején úgy fogalmazott, hogy a fehérorosz vezetés stratégiája a lengyel határőrök kimerítése lehet. „Azt láthatjuk, hogy a konfliktus olyan irányba tart, hogy a becslések szerint hosszúra fog nyúlni” – tette hozzá.