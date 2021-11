Terror Mumbaiban: a luxusszálló ostroma vetett véget a napokig tartó véres túszdrámának

Megosztás Tweet



Tizenhárom éve, 2008. november 26–29. között tíz fegyveres terrorista vérfürdőt rendezett az indiai Mumbai több pontján. A támadások során 166 ember, köztük legalább 22 külföldi vesztette életét. A célpontok között volt étterem, kórház, pályaudvar, rendőrkapitányság, szálloda és egy zsidó szervezet székháza is. A merényletsorozatot a sokkoló ereje miatt máig India 9/11-eként emlegetik.

A terroristák a pakisztáni Karacsiból indulva keltek át a tengeren és jutottak el az indiai Gudzsarát állam partvidékéhez. Elfoglaltak egy indiai halászhajót, megölték a legénység tagjait, majd Mumbai partjainak közvetlen közelében gumicsónakokra szálltak át, átrakodták a fegyvereket és a lőszereket is, majd a városközpont felé indultak, amerre pedig jártak, ott nem hagytak nyomot maguk után.







A támadás során felrobbant autó maradványai (Fotó: MTI/EPA)

A támadások hamar átlépték az üzleti negyed luxusszállóinak körét, és a központi Viktória pályaudvarra, a turisták körében népszerű Leopold Caféra, majd kórházakra és egy zsidó szervezet székházára összpontosultak. A támadók fő célja az volt, hogy végül felrobbantsák a Tádzs Mahal hotelt.

A luxusszállodát elfoglalták, majd napokig ellenőrzésük alatt tartották a terroristák, igazi túszdráma vette kezdetét, amelyet az egész világ lélegzetvisszafojtva figyelt.

A füstölgő Tádzs Mahal luxusszálloda Mumbaiban 2008. november 27-én (Fotó: MTI/EPA)

A túszdráma harmadik napján, az indiai kommandósok megostromolták és visszafoglalták a hotelt: sikerült kilenc merénylőt kivégezniük, egyet elfogtak.

„Befejeződött a Tádzs Mahal ostroma. Indiai kommandósok szombat reggel megölték a luxusszállodában elrejtőzött és a végsőkig kitartó terroristákat” – tudósított az eseményekről az Origo, kiemelve, hogy a terroristák célpontjai közül a Taj Mahal volt az, amelyet utolsóként szabadítottak fel a biztonsági erők. Az ostrom során a terroristák felgyújtották a hotelt, miközben a kommandósokkal harcoltak, akik szobáról szobára foglalták vissza a luxushotelt.

Az összehangolt merényletsorozatban a Tádzs Mahal mellett fegyveres támadás érte az ötcsillagos Oberoi szállodát, a főpályaudvart, a zsidó kulturális központot, egy népszerű éttermet, kórházakat és rendőrőrsöket.

Az indiai biztonsági erők összesen 610 embert szabadítottak a fegyveresek által megszállt a két nagy szállodából és a zsidó kulturális központból.

A Tádzs Mahal ostromakor elfogott terrorista, Azam Amir Kaszav ellen vádat emeltek, majd három éven át tartó huzavona után 2012-ben kivégezték.

(Fotó: MTI/EPA/Harish Tyagi)

A szakértők szerint a terrorcselekmény egyedülálló volt abban a tekintetben, hogy a támadók szinte minden olyan technikát alkalmaztak, amelyek a profi terroristákra jellemzőek: pokolgépeket, gránátokat robbantottak, lövöldöztek a tömegben, túszokat ejtettek. A támadássorozatban 166 ember, köztük legalább 22 külföldi vesztette életét.

Ezek és a tény, hogy a támadók több napig kitartottak, azt jelentette, hogy az egész merényletet előre eltervezték és begyakorolták. A gyilkosok Pakisztánban, a Laskar-i-Taiba (Igazak Hadserege) nevű, szélsőséges iszlamista szervezet két titkos táborában kaptak kiképzést. Ezt az egyetlen elfogott merénylő a kihallgatása során bevallotta, majd később Pakisztán is elismerte.

A támadók közül kilencen már hónapokkal a tragédia előtt felkeresték az indiai nagyvárost és hosszabb időt töltöttek el ott. Malajziai diákoknak adva ki magukat lakást béreltek a belvárosban és a Tádzs Mahal hotelben, majd terepszemlét tartottak támadásaik tervezett célpontjainál.

A támadások értelmi szerzőjének kilétére még sokáig nem derült fény. Egy évvel a tragédia után, 2009-ben egy Zakiur-Rehman Lakhvi nevű iszlamista személyt tartóztattak le, aki a Laskar-i-Taiba egyik vezetője volt, őt vádolták meg a támadások megtervezésével. 2015-ben azonban, miután a pakisztáni bíróság nem talált bizonyítékot a vádra, Lakhvi óvadék fejében elhagyhatta a börtönt, világméretű felháborodást kiváltva.

A férfit végül idén januárban öt év börtönre és 180 ezer forintnyi pénzbírságra ítélte egy pakisztáni bíróság.

A mumbai belvárosában elkövetett terrorcselekmények ellen tüntetnek egy másik indiai városban (Fotó: MTI/EPA/Harish Tyagi)

Négy évvel később, 2019-ben aztán egy hosszasan tervezett akció során elfogták Háfiz Szaidot, aki az említett terroristacsoport egyik alapítója volt. Őt 2020 februárjában terrorizmus finanszírozásának kétrendbeli vádjával kétszer öt és fél év börtönre ítélték.

Az indiai rendőrség emellett egy hosszú vádiratot is nyilvánosságra hozott, amelyben további 37 személy, köztük két indiai állampolgár neve is felmerült. Utóbbi kettőt azzal gyanúsították, hogy a terrortámadás célpontjául kiválasztott nevezetes mumbai épületek előzetes felderítését végezték, bizonyíték hiányában azonban őket is kénytelenek voltak elengedni.

Később kiderült, hogy a tíz fegyverest mozgató pakisztáni háttérszervezetet célja nem volt más, mint terror alatt tartani a nagyvárost és Indiát, ezáltal pedig megszerezni az országhoz tartozó, jelentős pakisztáni lakossággal bíró Kasmír régiót, az indiai és pakisztáni konfliktus gócpontját.

A november 26-án kitört mumbai támadás kitörölhetetlen nyomot hagyott India történelmében, sokkoló ereje miatt a mai napig India szeptember 11-eként emlegetik.

A terroristákkal vívott tűzharcban elesett rendőrök virágfüzérrel feldíszített fényképei az indiai rendőrség által tartott megemlékezésen (Fotó: MTI/EPA)

Az országban már korábban is történtek terrorcselekmények: 1993-ban egy akció során huszonöt civil halt meg, 2002 és 2003 között öt újabb merényletre került sor, 2006-ban pedig egy vonaton robbant bomba, amely kétszáz utas életét oltotta ki.

A címlapfotón a füstölgő Tádzs Mahal luxusszálloda Mumbai belvárosában (MTI/EPA)