Szlovén kormányfő: Brüsszelnek finanszíroznia kell minden intézkedést a külső határok védelmében

Jansa hangsúlyozta: a határokon felállított fizikai akadályok hatékonynak bizonyultak az illegális migráció és az erőszak megelőzésében, és felváltják az erőteljesebb módszerek alkalmazását.

Megjegyezte: Szlovénia mint az EU Tanácsának soros elnöke, arra törekedett, hogy a migrációs válságban jelentős támogatást szerezzen Lengyelországnak.

Szlovénia ismét közvetlen segítséget ajánlott fel Lengyelországnak, és szlovén rendőröket küld a határ védelmére - mondta, hozzátéve: Varsó ugyanúgy kisegítette Szlovéniát, amikor neki kellett megvédenie a határait a migrációs hullámokkal szemben.

Az ukrán-lengyel határon kialakult helyzettel kapcsolatban kiemelte: „Osztozunk az aggodalmakban az orosz katonai erők jelenléte miatt Ukrajna határainál.”

PM @MorawieckiM: Our countries alone are unable to cope with Russia's neo-imperial ambitions. But united, we can oppose them. We don't want a conflict. We want to live in peace. pic.twitter.com/W9yDYwSUdd

— Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) November 24, 2021