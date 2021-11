Két hétre lezárják Szlovákiát

A kormány csütörtöktől három hónapra szükséghelyzetet rendelt el, amelynek értelmében két hétre kijárási tilalmat is bevezetnek – közölte a kormány ülése után Eduard Heger miniszterelnök.

Vladimír Lengvarsky egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint ez alól kivételt képez a munkába járás (munkáltatói igazolással, az oltatlanok és a betegségen át nem esettek számára kötelező ingyenes teszttel), iskolába járás, az alapvető fogyasztási cikkek és szolgáltatások beszerzése, illetve az oltóhelyre, illetve tesztelésre való elmenetel. A kormány határozottan ajánlja a távmunkát.

A kijárási tilalom nem vonatkozik a temetésekre, esküvőkre és keresztelőkre.

aki szerint nagyon fontos az egység az oltottak és az oltatlanok, a kormány és az ellenzék között, valamint a társadalom egészében.

A korlátozások - amelyek egyebek mellett az éttermeket és a nem alapvető szükségleteket kielégítő cikkeket árusító üzleteket érintik - az oltottakra és a nem oltottakra egyaránt vonatkoznak – idézte a TASR hivatalos szlovák hírügynökség Richard Sulík gazdasági minisztert. Az iskolák nyitva maradnak, és kötelezővé kívánják tenni a teszteket bennük.

„Tíz nap múlva újra értékeljük a helyzetet” – jelentette ki újságíróknak Sulík.

Slovakia becomes latest European country to announce lockdown as four nations report highest ever daily cases and EU changes booster jab advice.

Get the latest on COVID-19 👇

— Sky News (@SkyNews) November 24, 2021