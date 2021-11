El akarták lopni Maradona szívét

Az összeesküvésről a Marca számolt be, amely közli, hogy az elmúlt napokban Nelson Castro újságíró és orvos megjelent könyve megdöbbentő információkat tartalmaz az elhunyt klasszis halálával kapcsolatban.

Az újságíró szerint a Gimnasia La Plata futballcsapatának – amelynek a legenda legutoljára az edzője volt – drukkerei azt tervezték, hogy a temetés előtt felkutatják a Maradona holttestét őrző intézményt és ellopják a szívét.

A rablás végül meghiúsult, ugyanis a terv kiderült, a futballista szívét pedig még a temetés előtt eltávolították.

Castro hozzátette, hogy a szervet valójában nem kizárólag emiatt vették ki, hanem a halál okának megállapítására elvégzett vizsgálatok miatt is. Maradona a halála előtti hónapokban rossz egészségi állapotban volt, sokak szerint pedig nem is akart igazán meggyógyulni.

Az újságíró azt is hozzátette, hogy Maradona szíve fél kilót nyomott, amíg a szervnek átlagosan 300 gramm a tömege, bár az övé a szívelégtelensége miatt volt nagyobb.

A sztár halálának oka máig tisztázatlan, a legenda kezelőorvosa ellen azonban gondatlan és hiányos orvosi ellátás miatt büntetőeljárást indítottak.

Diego Maradona haláláról november 25-én, csütörtökön emlékeznek meg világszerte. Nápolyban szerdán a most már Maradona nevét viselő korábbi San Paolo Stadion előtt bemutatták a legenda bronzszobrát, amelyet Domenico Sepe szobrász készített, és amely csütörtök kora délutántól nyilvánosan is megtekinthető.

A klub szurkolói egyébként a város stadionja melletti lakóház falára festett Maradona képet szentélyként tisztelik, és természetesen most is különféle relikviákkal látták el.

A nápolyi futballcsapat a novemberi hónapot Maradona emlékhónapjának nyilvánította, tiszteletére pedig a hónapban játszott mérkőzéseken a korábbi világbajnok arcképével ellátott mezben lépett pályára.

Skóciában a szurkolók közös énekléssel emlékeztek meg a legendáról.

