Wisconsini gázolás: egy nyolcéves kisfiú meghalt a kórházban

Újabb áldozatot követelt a wisconsini gázolás. Egy 8 éves kisfiú, Jackson Sparks olyan súlyos sérüléseket szenvedett vasárnap, hogy az életét már nem tudták megmenteni – erősítette meg a fiú családja. Jackson vasárnap este óta az intenzív osztályon volt – derült ki család GoFundMe oldalán közzétett közleményből.

Jackson volt a hatodik áldozata a tragédiának – jelentette az NBC Chicago.

This is Jackson Sparks.

He was 8 years old.

He was one of six who lost his life when Darrell Brooks attacked the Waukesha Christmas Parade.

Say a prayer tonight for Jackson and everyone who was impacted by this disturbing attack. pic.twitter.com/YFH87V2WUO

— Benny (@bennyjohnson) November 23, 2021