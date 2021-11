Német Balpárt európai képviselője: Nem falakról kell álmodozni, azonnali lépéseket kell tenni a befogadása érdekében!

Megosztás Tweet



Újabb szankciókkal sújtja az Európai Unió Fehéroroszországot: ezúttal egy sor fuvarozási vállalat került az európai feketelistára a migránsok fuvaroztatása miatt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt javasolta: háromszorozzák meg a határvédelmi támogatásokat Lengyelország, Litvánia és Lettország számára. Az európai szocialisták egyik képviselője ezzel szemben azt mondta: a határválság egy újabb lehetőséget nyújt arra, hogy az Európai Unió sarokba szorítsa Varsót és Budapestet. A német Balpárt képviselője szerint pedig nem falakról kell álmodozni – számoltak be róla az M1 Híradójában.



Újabb szankciókkal sújtotta az Európai Unió Fehéroroszországot – jelentette ki a közlekedésért felelős uniós biztos kedden Strasbourgban. Egy sor fehérorosz vállalatot vettek fel a nemzetközi tiltólistára, mert részt vettek az illegális bevándorlók utaztatásában. A légi és szárazföldi fuvarozási vállalatok ezentúl nem közlekedhetnek az Európai Unióban.







Az Európai Unió keleti határain kialakult válságról vitatkoztak kedden az Európai Parlamentben is. Ursula von der Leyen bizottsági elnök kijelentette: javasolni fogja a Lengyelországnak, Litvániának és Lettországnak szánt határvédelmi támogatások megháromszorozását. Hozzátette: egy jelentős összeget fognak elkülöníteni a bevándorlók hazaszállításának költségeire is.

„Egyre több migráns rekedt a határon, ezért együtt kell működnünk az ENSZ ügynökségeivel annak érdekében, hogy elősegítsük a hazatérésüket. Három és fél millió eurót különítünk el az önkéntes hazatérések támogatására” – mondta Ursula von der Leyen.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke szerint az EU-s intézkedések sikere már most kézzelfogható, mert a migránsok áramlása lelassult. Hozzátette: a fehérorosz vezetés is tett néhány intézkedést, amelyeket azonban fenntartással kell kezelni, és továbbra is óvatosnak kell lenni.

A szocialisták és demokraták spanyol képviselője ezzel szemben arról beszélt, hogy a migrációs válságot arra kellene kihasználni, hogy Lengyelország és Magyarország kormányaival szemben újult erővel lépjen fel az európai közösség.

„Morawiecki lengyel miniszterelnök szolidaritást vár el az EU-tól, mialatt megkérdőjelezi az EU alapelveit. Elnök asszony, ki kell tartania amellett, hogy a bizottság nem fogadhatja el a helyreállítási alapot Lengyelország és Magyarország számára, hogy e szélsőséges kormányzatok ne folytathassák jogfosztó tevékenységüket. Ki kell használnunk a belarusz válság jelentette helyzetet, hogy hatékonyabban szállhassunk szembe az új kihívásokkal. Mi nem csupán az érdekek Európája vagyunk, de az értékek Európája is” – mondta Iratxe García Pérez, az Európai Parlament képviselője.

A németországi Balpárt európai képviselője hozzátette:

nem falakról kell álmodozni, hanem azonnali lépéseket kell tenni a menedékkérők befogadása érdekében.

A fehérorosz belügyminisztérium közlése szerint egyik bevándorló sem nyújtott be menedékkérelmet Fehéroroszországban. Mintegy tízezren gyűltek össze a lengyel határ közelében, ahol minden éjjel megpróbálják áttörni a határkerítést és illegálisan az Európai Unió területére jutni. Keddről szerdára virradóan több százan kísérelték meg áttörni a határt: kövekkel dobálták a lengyel katonákat, egy határőrt fejsérüléssel kellett ellátni. Mintegy százharminc határsértőnek sikerült lengyel területre lépnie: mindegyiküket előállították és elrendelték a kitoloncolásukat.

A címlapfotón: Migránsok a lengyel határnál, a kuznicai átkelőnél, a fehéroroszországi Grodno környékén (Fotó: MTI/EPA/BELTA/Makszim Gucsek)